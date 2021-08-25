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Путин направил приветствие участникам и гостям финала чемпионата WorldSkills Russia

Президент отметил, что начинающие специалисты в разных областях смогут не только продемонстрировать свои профессиональные навыки, но и поделиться опытом с другими

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие главе Республики Башкортостан Радию Хабирову, а также участникам и гостям финала IX Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) - 2021, который состоится в Уфе с 26 по 28 августа. Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"Приветствую вас в финале IX Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) - 2021, собравшем в Уфе студентов средних и высших образовательных учреждений из разных регионов России. <...> Столь представительный состав участников и впечатляющее число компетенций убедительно свидетельствуют о повышении в мире престижа рабочих специальностей, укреплении и популяризации идеалов и ценностей международного движения WorldSkills", - отметил президент.

Обращаясь к участникам чемпионата, глава государства отметил, что начинающие специалисты в разных областях смогут не только продемонстрировать свои профессиональные навыки, но и поделиться опытом с другими. "Такие форумы предоставляют прекрасную возможность для самореализации, обмена накопленным опытом и знаниями, дружеского, неформального общения", - добавил президент.

В финале чемпионата примут участие порядка 1,8 тыс. конкурсантов из 76 регионов России, и около 2 тыс. экспертов. Церемония открытия запланирована на вечер среды.

Первенство проходит в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" нацпроекта "Образование". Организаторы - Министерство просвещения РФ, правительство Башкирии, АНО "Агентство развития профессионального мастерства и АНО "Агентство стратегических инициатив.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБашкортостанХабиров, Радий Фаритович
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