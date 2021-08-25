Возможности парка "Херсонес Таврический" будут использовать в обучении детей

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Возможности нового историко-археологического парка "Херсонес Таврический" будут использоваться для реализации программ по воспитанию в школах Севастополя, сообщил в среду в ходе заседания президиума Госсовета РФ по вопросам общего образования губернатор Севастополя Михаил Развожаев, который возглавляет рабочую группу "Воспитание".

"В программах должен быть региональный компонент и использоваться такие возможности, как возможности парков "Россия - моя история". У нас в Севастополе начинается реализация проекта по созданию историко-археологического парка в Херсонесе с новым учреждением дополнительного образования - Школой искусств, а также филиалом [международного детского центра] "Артека", и это точно будет использоваться в образовательных программах, которые будут использоваться во всех школах города", - сказал Развожаев.

Он отметил, что в Севастополе уже много лет в рамках предмета севастополеведение школьники посещают ключевые музеи: "Херсонес Таврический", где можно узнать об истории региона в древности и Средневековье, а также о зарождении православия на Руси, Музей обороны Севастополя, где рассказывают о героической обороне города в годы Крымской войны 1854-1855 годов и об освобождении Севастополя от фашистской оккупации в мае 1944-го, а также музейно-мемориальный комплекс "35-я береговая батарея", где рассказывают об обороне города в годы Великой Отечественной войны.

"Это дает, конечно, чувство патриотизма, понимание масштаба исторических процессов, происходивших на территории", - добавил губернатор.

В июле 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об укреплении воспитательной составляющей в системе образования. В законе "Об образовании в РФ" устанавливается механизм организации воспитательной работы, которая войдет в состав образовательных программ. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы должны быть включены в образовательную программу учебного заведения.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщал, что министерство намерено принять до конца года федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан РФ" в рамках нацпроекта "Образование". По его словам, проект по патриотическому воспитанию "будет служить ресурсной базой" для реализации поправок к закону об образовании, которые направлены на воспитательную работу в школах.