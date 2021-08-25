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Вакцинацию от COVID-19 прошли 77% работников тюменских образовательных организаций

К 1 сентября в регионе планируют охватить вакцинацией 86% работников образовательных организаций, в том числе 90% сотрудников школ

ТЮМЕНЬ, 25 августа. /ТАСС/. Порядка 77% работников образовательных организаций прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции в Тюменской области, сообщила пресс-служба главы региона в среду.

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"Вакцинацию от коронавируса прошли 77% работников образовательных организаций - 31 тыс. человек, из них 15 тыс. - работники школ. К 1 сентября планируется охватить вакцинацией 86% работников образовательных организаций, в том числе 90% работников школ", - говорится в сообщении.

По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, приведенным в сообщении, сегодня вакцинация стала неотъемлемой частью личного честного отношения учителя и воспитателя к своему профессиональному долгу.

Губернатор также отметил, что новый учебный год в Тюменской области начнется в традиционном формате. "Дальнейший ход учебного процесса во многом зависит от предельно серьезного отношения к вакцинации от COVID-19, санитарным и режимным требованиям", - добавил он.

В Тюменской области до 1 сентября запрещена деятельность детских игровых комнат, детских развлекательных центров, а также фуд-кортов, расположенных на территории торговых учреждений. Запрещено оказание услуг общественного питания и работа предприятий по проведению зрелищно-развлекательных мероприятий в период с 24:00 до 06:00 часов. В регионе продолжает действовать обязательный масочный режим в общественном транспорте и местах массового пребывания людей.

По данным оперативного штаба, в Тюменской области с начала пандемии заразились коронавирусом более 53 тыс. человек, выздоровели - более 47 тыс. человек.

Теги
РоссияТюменская областьМоор, Александр ВикторовичПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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