Кузнецова предложила создать реестр рекомендуемых для детей информресурсов

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила создать реестр рекомендуемых информационных ресурсов для несовершеннолетних.

"Важным, мне кажется, было бы создание реестра <...> рекомендуемых информационных ресурсов, которыми могли бы пользоваться родители, чтобы предложить своим детям для использования", - сказала Кузнецова в среду на заседании президиума Госсовета по вопросам общего образования. По мнению детского омбудсмена, созданием такого "реестра или маркировки" должно заняться Минпросвещения РФ.

Ранее Кузнецова предложила разработать в России федеральную программу по развитию созидательного позитивного контента для несовершеннолетних.