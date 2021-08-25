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Кузнецова предложила создать реестр рекомендуемых для детей информресурсов

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка считает, что созданием такого "реестра или маркировки" должно заняться Минпросвещения

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила создать реестр рекомендуемых информационных ресурсов для несовершеннолетних.

"Важным, мне кажется, было бы создание реестра <...> рекомендуемых информационных ресурсов, которыми могли бы пользоваться родители, чтобы предложить своим детям для использования", - сказала Кузнецова в среду на заседании президиума Госсовета по вопросам общего образования. По мнению детского омбудсмена, созданием такого "реестра или маркировки" должно заняться Минпросвещения РФ.

Ранее Кузнецова предложила разработать в России федеральную программу по развитию созидательного позитивного контента для несовершеннолетних.

Теги
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