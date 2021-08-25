В конгрессе соотечественников в Москве примут участие 400 делегатов из 102 стран

ВЕНА, 25 августа. /ТАСС/. Около 400 делегатов из 102 стран примут участие во Всемирном конгрессе российских соотечественников, который пройдет в октябре этого года в Москве. Об этом сообщил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с соотечественниками в Вене.

"У нас предстоят достаточно крупные мероприятия, прежде всего имею ввиду намеченный на середину октября в Москве 7-й уже Всемирный конгресс соотечественников. Мы ожидаем 400 делегатов из 102 стран, представителей страновых координационных советов, региональных координационных советов", - сказал он.

Как отметил министр, помимо пленарных заседаний на конгрессе будет работать пять секций, которые посвящены защите прав соотечественников, роли русского языка, СМИ русского зарубежья, современным технологиям, которые используются для контактов с молодежью, и роли соотечественников в экономическом сотрудничестве регионов России с зарубежными странами. "Такой всеохватывающий у нас подход, и я надеюсь, он вызовет интерес у участников конгресса", - добавил министр.

Кроме того, Лавров выразил надежду, что после Всемирного конгресса в очном формате состоится Региональная конференция организации российских соотечественников стран Европы. "Особое внимание во всех этих мероприятиях уделяется, как я уже упомянул, работе с молодыми соотечественниками. Это направление остается одним из приоритетных в нашей работе. В сентябре, кстати, будет очередная возможность для молодого поколения соотечественников проявить себя на форуме, который называется "Евразия Global", он пройдет в Оренбургской области. А в Софии планируется шестой Всемирный молодежный форум, а также будут региональные молодежные конференции в Бишкеке и в Лиссабоне", - указал глава российского дипведомства.