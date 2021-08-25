В России намерены запустить классификацию отелей по системе "все включено" в 2022 году

АНАПА, 25 августа. /ТАСС/. Ростуризм намерен запустить в пилотном режиме классификацию отелей, работающих по системам "все включено" и "ультра все включено", в 2022 году для того, чтобы предоставить туристам понимание, на какой спектр услуг они могут рассчитывать при выборе таких средств размещения. Об этом заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в ходе совещания в Анапе в среду.

"Будем совершенствовать систему классификации. Надеюсь, что в 2022 году запустим в пилотном режиме [классификацию] по отелям "все включено" и "ультра все включено". Чтобы турист понимал, что получит", - заявила Догузова.

Она отметила, что это связано с наличием жалоб от туристов на качество сервиса в отелях, как правило, привыкших к отдыху на зарубежных курортах, где стандарты системы "все включено" отличаются от российских. "В Анапе люди уже с другим средним чеком, которые готовы другие деньги тратить на этом курорте, но они за свои деньги хотят и имеют полное право получить нормальный сервис, качество, если уж отель назвался четырехзвездочным, то, будьте добры, соответствуйте", - заявила глава Ростуризма.

По информации вице-губернатора Краснодарского края Александра Руппеля, в крае по системам "все включено" и "ультра все включено" работают 80 объектов. По его словам, 60% российских туристов интересует размещение в таких объектах.

"Однако очень часто набор услуг может быть совершенно разным, что ведет к досадным недоразумениям. То, что у системы "все включено" нет не только государственных стандартов, но и негласных минимумов, вызывает негатив у туристов. Зарина Валерьевна, внедрение единых федеральных стандартов, предположительно, сгладит несоответствие между ожиданиями туристов и реальностью, что впоследствии позволит повысить уровень удовлетворенности отдыхом в России и возвратность гостей", - заявила в ходе совещания врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина.

В Краснодарском крае работают более 10,5 тыс. средств размещения, классификацию прошли более 3 тыс. Высшая категория - "5 звезд" - присвоена 42 объектам, "4 звезды" - 184 объектам.