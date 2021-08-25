В Азербайджане некоторым категориям граждан рекомендовали пройти бустерную вакцинацию

"Согласно последним научным исследованиям, всем медицинским работникам, населению старше 60 лет и лицам со слабой иммунной системой, получившим две дозы вакцины, рекомендуется вакцинироваться третьей (бустерной) дозой прививки от коронавируса", - говорится в распространенном в среду сообщении Минздрава, Агентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями республики. Гражданам из указанных категорий предлагается для этого записаться в онлайн-очередь на вакцинацию, воспользовавшись электронной услугой на сайте Агентства по обязательному медицинскому страхованию.

В Азербайджане с 18 января идет вакцинация населения от коронавируса. В стране используются препараты CoronaVac китайской фирмы Sinovac Biotech, Vaxzevria британско-шведской компании AstraZeneca, вакцина американской фирмы Pfizer и российский "Спутник V". По состоянию на 25 августа, в республике с 10-миллионным населением сделано более 6,3 млн прививок. При этом свыше 2,5 млн человек получили обе дозы вакцины.

Первый случай инфицирования коронавирусом в Азербайджане был выявлен 28 февраля прошлого года. Первый пик эпидемии пришелся на июнь того же года (до 600 случаев в день), второй - на ноябрь и декабрь (в среднем от 3,5 тыс. до 4 тыс. случаев), третий - на апрель нынешнего года (от 2 тыс. до 2,5 тыс. случаев). Суточный максимум - 4 451 случай - зафиксирован 13 декабря 2020 года. С начала мая нынешнего года наблюдалось постепенное снижение числа ежедневных заражений, однако с июля оно вновь стало расти.

В последние дни ежедневно выявляется более 3 тыс. новых случаев заражения. 18 августа был зафиксирован самый высокий с начала года суточный прирост инфицирования - 4 129 случаев.

Как считают специалисты, резкий рост случаев инфицирования связан с распространением в стране дельта-штамма коронавируса. По данным оперштаба при кабмине республики, общее число заразившихся в стране с начала пандемии достигло 401 828, выздоровели 350 670 пациентов, умерли 5 403.