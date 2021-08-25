Глава "Сириуса" считает, что кооперация вузов укрепит кадровый потенциал педагогов

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Кооперация отраслевых педагогических и классических вузов позволит укрепить кадровый потенциал системы общего образования и готовить педагогические кадры, получающие глубокую практическую подготовку. Об этом заявила руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева, которая входит в пятерку списка партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму, в ходе заседания президиума Госсовета по вопросам общего образования.

"Хочу начать с задачи повышения кадрового потенциала системы общего образования, нам необходимо продолжить ее укреплять, готовить те педагогические кадры, которые могут развиваться на базе нашей фундаментальной предметной подготовки, знать современные педагогические методики и технологии, а также иметь возможность получить глубокую практическую подготовку. Мы считаем, что это возможно, только если будет налажена кооперация между отраслевыми педагогическими вузами и классическими университетами", - сказала Шмелева.

Она уточнила, что участие в подготовке педагогов должны принимать ведущие ученые, а также педагоги лучших школ и образовательных центров. Кроме того, она обратила внимание на подготовку педагогов в колледжах. Шмелева считает, что эти студенты также должны иметь возможность полноценной подготовки и развития, это же касается переподготовки педагогов-предметников.

"Важный вопрос - это качество обучения не только будущих, но и действующих учителей, для них нужно проводить повышение квалификации на регулярной основе. Должны читаться и быть доступны лекции по актуальным вопросам развития науки, той предметной отрасли, где они работают, проводиться мастер-классы от других учителей, которые достигли успеха в своей профессиональной деятельности. Мы готовы поделиться своим опытом в это сфере", - добавила Шмелева.

В качестве примера она привела съезд учителей математики, который проходил в образовательном центре "Сириус". В ходе съезда учителям читали лекции выдающиеся ученые, проходили предметные обсуждения по вопросам преподавания. "Считаем, что такие мероприятия должны быть регулярными", - подчеркнула руководитель "Сириуса".

Площадкой для проведения стажировок для учителей, где педагоги могли бы делиться опытом и изучать лучшие педагогические практики, она предложила сделать центры, работающие по модели "Сириуса" в регионах.