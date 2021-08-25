Посольство России в Туркмении сообщило о переходе консульского отдела на удаленный режим

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Консульский отдел посольства России в Туркмении временно приостановил прием граждан и перешел на удаленный режим работы "в связи с профилактикой сезонных респираторных заболеваний". Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте диппредставительства.

"В связи с профилактикой распространения сезонных респираторных заболеваний консульский отдел посольства временно приостанавливает личный прием и переходит на дистанционную работу с документами граждан", - говорится в сообщении.

Предварительная запись по всем консульским услугам временно ограничена. Те, кто уже записался на прием, будут в индивидуальном порядке оповещены сотрудниками посольства и приняты в удобное для них время.

Туркмения остается единственным государством на постсоветском пространстве, где официально не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. С начала пандемии власти республики ввели жесткие ограничения на въезд и международное авиасообщение, а также масочный режим.

Министерство здравоохранения Туркмении в начале июля сообщило о начале обязательной вакцинации от коронавируса всех жителей республики старше 18 лет. В распоряжении республики есть российские вакцины "Спутник V" и "Эпиваккорона", а также китайский препарат CoronaVac.