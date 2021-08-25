ВЦИОМ: россияне положительно оценили выступление Путина на съезде единороссов

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Большинство опрошенных россиян положительно оценивают выступление президента РФ Владимира Путина на съезде партии "Единая Россия" 24 августа. Об этом свидетельствует анкетирование, проведенное Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) среди 1,3 тыс. жителей городов-миллионников. Оценка проводилась как в ходе телефонного опроса, так и в ходе фокус-групповых дискуссий, посвященных данной встрече, уточнили в пресс-службе ВЦИОМ.

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"У большинства участников фокус-групп (79%) сложилось положительное впечатление о выступлении президента на встрече с представителями "Единой России" 24 августа, 11% ответили, что впечатление было отрицательным, а 5% остались безразличны", - уточняется в сообщении.

Большинство участников фокус-групп (79%) сообщили, что им было интересно смотреть выступление президента, 21% отметили отсутствие интереса. "Абсолютное большинство участников фокус-групп (87%) считают поднятые президентом темы важными и значимыми. 11% полагают, что такими была только часть тем, а 2% ответили, что затрагивались малозначимые вопросы", - отмечается в сообщении.

Три четверти участников фокус-групп полагают, что президент говорил в своем выступлении честно и искренне, 12% в этом усомнились. 84% участников фокус-групп считают, что Путин обозначит свою позицию четко и понятно, 9% с этим не согласились. Три четверти опрошенных граждан полагают, что большинство задач, озвученных президентом, будут в той или иной мере решены, почти четверть опрошенных считают, что этого не произойдет.

"В целом россияне позитивно оценили предложения президента. Наибольшую поддержку вызвали предложения о единовременной выплате пенсионерам в размере 10 тыс. рублей (90%), о создании возможностей для работы людей с ограниченными возможностями здоровья (89%), развитии профилактических осмотров населения по всей стране для выявления людей, которым надо вовремя оказывать медицинскую помощь (89%), о внедрении современного оборудования и современных технологий в школах и в медицинских учреждениях (87%), а также выстраивании системы поддержки семей с детьми вплоть до 16-17 лет (86%)", - уточнили в пресс-службе.

Половина участников опроса изменили свое отношение к партии "Единая Россия" в лучшую сторону, 43% не поменяли отношения, а у 7% отношение скорее ухудшилось.