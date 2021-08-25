Дрозденко предложил выделить грант на проект по брендированию малых городов Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил выделить грант на молодежный проект по разработке дизайн-кодов малых городов региона, представленный в среду на форуме "Ладога - 2021". Создатели инициативы будут работать над брендом Волхова и Кингисеппа, сообщил глава региона на панельной дискуссии на форуме.

"Авторам представленной здесь инициативы я готов предложить Волхов и Кингисепп, которые требуют брендирования. Мы готовы пригласить к разработке дизайн-кода бизнес - в этих городах есть крупнейшие предприятия, которые заинтересованы в их развитии", - сказал губернатор.

На панельной дискуссии было представлено еще три инициативы - проекты по развитию молодежных сообществ в малых городах, развитию сел и развитию молодежных пространств. "Я впервые за все годы форума выступлю с радикальным предложением: давайте мы все четыре проекта возьмем в виде грантовой поддержки со следующего года", - предложил Дрозденко.

Ленобласть проведет онлайн-конкурс с опросом о том, какие спортивные, культурные и другие учреждения нужны молодежи для жизни в деревне, в каких сферах необходимы рабочие места. Реализацию проекта по созданию молодежных пространств планируется провести в Выборге и Гатчине. Проекты помогут повысить качество жизни в малых городах региона, сделать их более привлекательными для молодежи.

13-й Межрегиональный молодежный образовательный форум Северо-Западного федерального округа "Ладога" в этом году собрал около 700 участников, в их числе - лидеры молодежных сообществ, блогеры, молодые предприниматели. Организаторами являются комитет по молодежной политике Ленинградской области и Федеральное агентство по делам молодежи, мероприятие проходит при поддержке полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.