Представитель ООН посетил группу афганских беженцев на границе Белоруссии и Польши

МИНСК, 25 августа. /ТАСС/. Граждане Афганистана, находящиеся на границе Белоруссии и Польши, пожаловались прибывшему к ним представителю Управления Верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ) ООН Мулуселу Мамо на действия польских властей. Об этом сообщили в среду в Госпогранкомитете Белоруссии.

"Иностранцы рассказали представителю УВКБ ООН, почему они оставили свои дома в Афганистане и зачем хотят попасть в страны Европы, а также как польская сторона обманным путем доставила их к линии границы, несмотря на их попытку обратиться за убежищем в Польше", - проинформировали в пограничном ведомстве.

По данным белорусской стороны, "мигранты крайне возмущены тем фактом, что польские военнослужащие не допускают к ним представителей европейских СМИ и правозащитных организаций для оказания помощи". "В рамках визита иностранцы открыто заявили о своем намерении попасть в страны ЕС, не изъявили желания следовать в Беларусь, в том числе обратиться за предоставлением защиты в Беларуси", - заявили в Госпогранкомитете.

Сложная ситуация сложилась на границе недалеко от населенного пункта Уснаж-Гурны в Подляском воеводстве на востоке Польше (с белорусской стороны - участок пограничной заставы Русаки Гродненской пограничной группы). Около 30 мигрантов находятся там под охраной силовых структур двух стран уже 17 дней. Беженцы из Афганистана пытались нелегально пересечь польскую границу, но им помешали пограничники. Польские власти утверждают, что мигранты находятся на территории Белоруссии, возлагая на ее власти ответственность за судьбу людей.