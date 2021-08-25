Почти все малые города и поселения РФ приняли участие в конкурсе проектов благоустройства

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 августа. /ТАСС/. Почти все малые города и поселения в России приняли участие в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Об этом в среду сообщил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко на открытии форума малых городов и исторических поселений в Нижнем Новгороде, проходящего в рамках форума "Среда для жизни".

Мутко напомнил, что конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, итоги которого подводятся на форуме, правительство запустило в 2018 году.

"Мероприятие сразу вызвало большой интерес и поддержку регионов, муниципальных образований. И этот интерес не угасает - почти все малые города и поселения подали заявки. Это не может не радовать. Очень важно, что на местах появляются креативные идеи, но не менее важно, чтобы проекты-победители были реализованы, чтобы они понравились людям", - отметил гендиректор ДОМ.РФ.

По его словам, включение форума малых городов и исторических поселений в программу "Среды для жизни" позволяет на одной площадке собрать еще больше предложений по теме благоустройства от граждан, экспертов в сфере урбанистики, молодых и опытных архитекторов.

"Мы стараемся делать все, чтобы профессиональные архитекторы получали заслуженное признание. При этом для нас крайне важно учитывать мнения граждан, интересоваться их позицией, но не для галочки. Все концепции развития и мастер-планы городов мы разрабатываем прежде всего в интересах жителей. Такой подход доказал свою эффективность, он действительно позволяет делать города удобными и современными, создавать не просто квадратные метры, а комфортную среду проживания", - подчеркнул Мутко. Он добавил, что вовлечение граждан в вопросы развития городской среды - необходимое и ключевое условие развития российских городов.

Всероссийский форум о жилье и городской среде "Среда для жизни" проводится институтом развития ДОМ.РФ при поддержке правительства России и Минстроя РФ. Партнерами форума стали правительство Нижегородской области и Фонд развития моногородов.

О конкурсе

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды впервые состоялся в 2018 году. За четыре года на суд жюри поступили почти 1,4 тыс. заявок, из которых были отобраны 400 проектов-победителей из 73 регионов страны. Все финалисты получили на благоустройство парков, скверов, набережных, площадей или улиц гранты на сумму от 30 млн до 100 млн рублей. Первоначально призовой фонд конкурса составлял 5 млрд рублей, осенью 2020 года было решено увеличить его вдвое - до 10 млрд рублей. Конкурс входит в национальный проект "Жилье и городская среда".