Кировский губернатор предложил узаконить право жителей пользоваться инфраструктурой школ

ТАСС, 25 августа. Возможность жителей населенных пунктов пользоваться школьными спортзалами, кинотеатрами и актовыми залами во внеурочное время нужно предусмотреть законодательно. Такое предложение высказал в среду на заседании президиума Госсовета по вопросам общего образования руководитель рабочей группы, губернатор Кировской области Игорь Васильев.

"Школа играет особую роль в жизни всех людей. Граждане всех возрастов, проживающие поблизости, во неурочное время должны иметь возможность пользоваться спортивными сооружениями, актовым залом, кинотеатром. Это уже свершившийся факт: в школах размещаются кружки, спортивные секции, стадионами пользуются проживающие рядом, родители учащихся. Это нужно признать, урегулировать нормативно с акцентом на обеспечение безопасности детей", - сказал Васильев.

Он отметил, что такие образовательные организации, куда жители могут прийти всей семьей и с пользой провести время, становятся центрами культурной, спортивной жизни в малых городах и сельской местности.

"Мы активно эту модель продвигаем. К 1 сентября у нас в отдаленном городе Луза, в 600 км от областного центра, будет построен на пришкольной территории, на мой взгляд, один из лучших спортивных центров в стране с возможностью заниматься мини-футболом в полноразмерном зале. Такой есть только в Подмосковье", - рассказал Васильев.

В среду рабочая группа Госсовета по направлению "Образование" рекомендовала регионам внедрять модель школы полного дня, где после уроков дети под руководством педагогов могли бы выполнять домашнее задание, заниматься в кружках и посещать спортивные секции. Как ранее сообщал руководитель рабочей группы Игорь Васильев, в Кировской области уже есть такие школы, и они востребованы. По его словам, в школах полного дня дети могли бы проводить время по вечерам вместе с родителями.