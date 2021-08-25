В ВОЗ назвали предстоящие три месяца важными для подготовки к будущим пандемиям

ЖЕНЕВА, 25 августа. /ТАСС/. Предстоящие три месяца имеют исключительно важное значение для выработки мер по подготовке и реагированию на будущие пандемии. Об этом заявил в среду на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он напомнил, что в сентябре начинается сессия Генеральной Ассамблеи ООН, в октябре состоится саммит Группы двадцати (G20), а в ноябре - специальная сессия ВОЗ. "Предстоящие три месяца будут критически важным периодом для формирования будущего подготовки и реагирования на пандемии", - сказал Гебрейесус.