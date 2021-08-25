Кузнецова: школы должны сами решать, нужно ли ограничивать детей в использовании гаджетов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Решения об ограничении использования мобильных устройств в школах должны принимать сами образовательные организации, учитывая при этом мнения родителей. Такую позицию высказала в среду уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на XVII съезде уполномоченных по правам ребенка в Ленинградской области.

"Всегда нужно быть очень осторожными, когда речь идет о каких-то жестких запретах, так же как и о всевозможных неограниченных разрешениях. Здесь нужно быть мудрыми. А для этого нужно предоставить возможность самой образовательной организации принимать это решение, которое будет основано на родительском мнении. Сегодня у нас родитель отвечает за ребенка. В этой части, безусловно, родительское мнение должно быть учтено при подобных решениях в образовательных организациях",- сказала Кузнецова, комментируя предложение Генпрокуратуры РФ ограничить использование детьми мобильных устройств в школах.

Омбудсмен также добавила, что важно предлагать детям альтернативу и офлайн-занятость. По мнению Кузнецовой, цифровое пространство нужно заполнять "прекрасными примерами, как можно проводить время".