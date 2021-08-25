Мединский предложил сделать ЕГЭ по истории обязательным

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Необходимо совершенствовать систему единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России, а также сделать обязательным ЕГЭ по истории. Об этом заявил в среду помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

"ЕГЭ, безусловно, надо очень сильно совершенствовать и доводить до ума, точно не оставлять единственным критерием оценки, особенно в гуманитарных науках. Я убежден, когда образование сориентировано в основном на сдачу обязательных ЕГЭ, если система ЕГЭ сохраняется и будет совершенствоваться, нужен обязательный ЕГЭ по истории. Я не могу понять, почему история менее важный предмет, чем математика и русский язык", - сказал он, выступая на научно-практической конференции "Психологическая оборона. Информационное противоборство в условиях ментальной войны" в рамках форума "Армия-2021".

Он добавил, что деятельность межведомственной комиссии по историческому просвещению будет сосредоточена на повышении качества преподавания и популяризации истории, предотвращении манипуляции историческими фактами.

"Я вижу будущую деятельность межведомственной комиссии не в обороне против клеветников России, отрицателей и хулителей памяти. Я вижу будущую деятельность комиссии в улучшении качества преподавания и популяризации истории на всех уровнях школ, в активной контрпропаганде, наступлении на невежество, в разоблачении технологии манипуляций историческими фактами. Это и есть историческое просвещение в широком смысле. История - не только наука о прошлом. Это также наука о настоящем и будущем. Какое будет наше будущее - во многом зависит от того, как мы относимся к изучению опыта прошлого, как оно нас мотивирует на движение вперед, какой опыт мы извлекаем из ошибок", - подчеркнул Мединский.