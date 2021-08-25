Системой контроля доступа в Петербурге оборудовали более 90% школ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Системы контроля доступа и видеонаблюдения в Санкт-Петербурге установлены в более чем 90% школьных зданий, сообщил в среду губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов по итогам совещания по подготовке к новому учебному году.

"Школы и детские сады города сегодня находятся под защитой частных охранных предприятий. Видеонаблюдением оснащены 91% этих зданий, а также учреждения дополнительного образования, системой контроля доступа - 92% образовательных учреждений", - привели слова губернатора в пресс-службе городской администрации.

Беглов также обратил внимание на необходимость усилить работу по установке охранной сигнализации в образовательных учреждениях. Для обеспечения защищенности социальных объектов и мест массового пребывания людей из городского бюджета в этом году выделено более 4 млрд рублей.

Всего в Петербурге работает 687 государственных школ и 1 049 государственных детских садов. В этом году планируют ввести в строй 11 новых школьных зданий и 26 детских садов.