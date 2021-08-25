ВОЗ пока не готова рекомендовать бустерные прививки от коронавируса

"Позиция ВОЗ по бустерам основывается на научных данных, - отметила она. - Также в этом вопросе есть моральные и этические аспекты". "Научные данные еще не являются исчерпывающими. Некоторые группы населения, возможно, будут нуждаться в бустерных дозах, но на данный момент мы не готовы их рекомендовать", - сказала Сваминатан.

"Кроме того, у нас нет неограниченных поставок, - добавила эксперт. - Поэтому партии в настоящее время должны направляться тем, кто нуждается в них в первую очередь. Нельзя допускать, чтобы по 10 тыс. человек ежедневно погибали от коронавируса. Именно поэтому мы призываем ввести временный мораторий на бустеры, чтобы в каждой стране было вакцинировано 10% населения к концу сентября и 40% до конца года". "А к этому времени у нас, возможно, уже будут и более точные данные по бустерам", - подчеркнула Сваминатан.