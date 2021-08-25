Кировский губернатор предложил включить школьные медкабинеты в единую медицинскую систему

ТАСС, 25 августа. Школьные медицинские кабинеты необходимо включить в единую информационную медицинскую систему, чтобы их сотрудники имели доступ к информации о здоровье школьников, а родителям не приходилось ходить в поликлиники за справками. Такое предложение высказал в среду на заседании президиума Госсовета по вопросам общего образования руководитель рабочей группы, губернатор Кировской области Игорь Васильев.

"Пришло время принцип удобства, простоты и клиентоориентированности распространить на школу, создав здесь территорию здоровья школьников. Для этого нужно провести погружение медкабинетов школ в региональные медицинские информационные системы, тем самым обеспечить онлайн связь между медработниками школ и поликлиниками. Это существенно упростит не только работу медиков, но и жизнь родителей, не нужно будет тратить время на походы в поликлиники за справками, например, о непереносимости ребенком некоторых лекарственных препаратов, ограничении физической активности и других индивидуальных особенностях. В школу автоматически будет поступать информация о такого рода проблемах учеников", - сказал Васильев.

Он отметил, что в школьных медицинских кабинетах должны работать обладающие цифровыми навыками медицинские сотрудники. Они должны выполнять роль координаторов по всем вопросам, которые касаются здоровья детей, от медицинских консультаций до связи с врачом поликлиники и записи на прием.

Глава рабочей группы рекомендовал внедрять такую модель работы медицинского кабинета во всех субъектах.