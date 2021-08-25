МВД РФ окажет визовую поддержку афганским студентам и курсантам, обучающимся в России

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. МВД России окажет визовую поддержку студентам и курсантам из Афганистана, которые обучаются в российских вузах. Об этом в среду сообщили в пресс-центре ведомства.

"В настоящее время на территории РФ находится более 1,6 тыс. граждан Исламской Республики Афганистан, которые проходят обучение в российских высших учебных заведениях. С учетом сложившейся обстановки в Афганистане с российской стороны при необходимости будет оказана визовая поддержка афганским студентам и курсантам, находящимся на территории РФ", - сказали в пресс-центре.

Другие категории граждан Афганистана, которые не могут выехать за пределы России, с учетом послаблений в связи с пандемией коронавируса могут до 30 сентября обратиться в территориальный орган МВД России за урегулированием своего правового статуса на территории страны. "Такая же возможность предоставлена гражданам других стран и лицам без гражданства", - подчеркнули в ведомстве.

В настоящее время осуществляется мониторинг дальнейшего развития ситуации как на территории Афганистана, так и в сопредельных с ним странах. Данный вопрос обсуждался на очередном заседании координационного совета руководителей компетентных органов государств - членов организации договора о коллективной безопасности по вопросам борьбы с незаконной миграцией, состоявшемся 24 августа.