Хуснуллин: дополнительные средства будут изысканы на объезд ульяновского Димитровграда

УЛЬЯНОВСК, 25 августа. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что будет рассмотрена возможность выделения дополнительных средств из федерального бюджета на строительство дороги в объезд Димитровграда в Ульяновской области.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минтранса региона, строительство обхода города Димитровграда с четырьмя полосами движения протяженностью 36,6 км планируется в три этапа. На сегодняшний день этот вопрос находится на рассмотрении правительства РФ.

"Я во всяком случае точно буду предлагать поддержать этот проект. Дальше будем изыскивать возможность в федеральном бюджете, искать дополнительные средства", - сказал Хуснуллин журналистам в среду.

Он пояснил, что это выход в сторону Димитровграда с обходом ряда населенных пунктов. "Сегодня со мной замруководителя Росавтодора, мы уже пока сюда ехали, подробно посмотрели карту, возможности", - сказал вице-премьер.

Вице-премьер России также добавил, что у него есть прямое поручение президента по этому вопросу. "Алексей Юрьевич (врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских - прим. ТАСС) к президенту обратился с этим вопросом. Президент поручил рассмотреть с выездом на место, приехал специально", - сказал он.

В среду Хуснуллин и Русских приняли участие в церемонии открытия движения транспорта по левобережной развязке Президентского моста в Ульяновске.