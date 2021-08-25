Эксперт: новый порядок позволит пациентам с онкозаболеваниями получить лучшую медпомощь

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Новый порядок оказания медицинский помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, который должен вступить в силу в РФ с 1 января 2022 года, направлен на оказание пациентам качественной медпомощи, соответствующей мировым стандартам. Об этом в среду ТАСС сообщил главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, академик РАН Иван Стилиди.

В частности, тактику лечения онкопациентов, согласно новому порядку, будет определять консилиум крупных медорганизаций, которые имеют в своей структуре отделения хирургических методов лечения злокачественных новообразований, противоопухолевой лекарственной терапии и радиотерапии. Эксперты считают, что, учитывая большой поток онкологических пациентов, консилиумы будут либо формальными, либо пациентам увеличат время их ожидания. "Новый порядок принят с единственной целью - гарантировать человеку со злокачественным новообразованием качественную медицинскую помощь, соответствующую мировым стандартам. Отсюда и требование нового порядка принимать ту или иную лечебную тактику в отношении онкологических больных на мультидисциплинарном консилиуме. Только междисциплинарный консилиум, в работе которого принимают участие и хирурги, и радиотерапевты, и специалисты по лекарственному лечению, может разработать максимально эффективный для каждого конкретного пациента вариант лечения. Таковы требования современной онкологии", - отметил Стилиди.

По его словам, в порядке прописано, что в случае отсутствия нужного специалиста у себя в штате клиника может привлечь к проведению консилиума такого специалиста с помощью телемедицинских технологий. Для этого достаточно подписать соглашение с клиникой, в которой такие специалисты есть, это не обязательно должны быть государственные медицинские учреждения. "Новый порядок не ограничивает возможности частных медицинских центров или учреждений, которые не специализируются на лечении онкологических больных. Консилиумы с участием специалистов федеральных учреждений обязательны только для обсуждения тактики лечения пациентов с редкими опухолями, опыт лечения которых есть только в крупных центрах федерального уровня", - уточнил он.

Комментируя замечания инициаторов резолюции о том, что пациент с онкозаболеванием без направления лечащего врача якобы не сможет получить бесплатную помощь и "закрепляется" за региональными учреждениями, Стилиди пояснил, что "в новом порядке как раз прописано правило: если на месте больной не может получить адекватное лечение, например, нет оборудования, нет соответствующих технологий, врач-онколог обязан отправить его в то медучреждение, где необходимая помощь будет оказана".

Ранее врачебное и медицинское сообщество предложило пересмотреть новый порядок. В частности, соответствующая резолюция с предложениями была направлена главе администрации президента РФ Антону Вайно, вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, министру здравоохранения Михаилу Мурашко, председателям Совета Федерации и Госдумы Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину, в Общественную палату РФ и Общественный совет при Минздраве России.

Новый порядок

Новый порядок оказания помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях предусматривает совершенствование работы онкологической службы и приводит процесс оказания помощи к современным стандартам. Кроме того, документом обеспечивается преемственность оказания медпомощи на всех этапах. Также он регулирует стандарты оснащения и рекомендуемые штатные нормативы структурных подразделений медицинских организаций. Как сообщали ранее в пресс-службе Минздрава РФ, важным моментом является требование к регионам закрепить региональными актами правила маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями на территории субъекта. Они должны включать перечень медорганизаций и их структурных подразделений, в которые может быть направлен пациент для проведения диагностики и каждого вида лечения заболевания.

Субъекты РФ также должны разработать и утвердить схему территориального закрепления медицинских организаций, оказывающих специализированную медпомощь в стационаре и на дневном стационаре пациентам с онкозаболеваниями. Кроме того, должен быть определен перечень заболеваний, при которых обязательно проведение телемедицинских консультаций, в том числе с федеральными медицинскими организациями и Национальными медицинскими исследовательскими центрами. Отмечается, что любое медучреждение, независимо от формы собственности, в том числе частное, оказывающее помощь по профилю "онкология", может на общих основаниях участвовать в оказании медицинской помощи пациенту.