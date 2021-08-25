Глава ВОЗ назвал бустерную вакцинацию от COVID-19 "морально неправильной"

ЖЕНЕВА, 25 августа. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус назвал дополнительные прививки от коронавируса "морально неправильными" в условиях дефицита вакцины в государствах с низкими доходами на душу населения. Такую точку зрения он высказал в среду на брифинге в Женеве, обратив внимание также на тот факт, что польза бустерных доз и их безопасность пока окончательно не подтверждены.

"Что касается бустерных прививок, то выводы в отношении их пользы еще не являются окончательным. Мы также не знаем, безопасны ли они", - заявил глава ВОЗ. В условиях "когда некоторые страны могут позволить себе делать бустерные прививки, а другие не провели еще первого и второго этапа вакцинации, это - моральная проблема", отметил Гебрейесус, добавив, что применение бустерных прививок является "морально неправильным".

"Но дело не только в морали", - продолжил он, пояснив, что продолжающаяся циркуляция вируса среди невакцинированного населения в странах, где иммунизация идет медленно, может привести к появлению новых штаммов, "еще более заразных, чем дельта-вариант". В таком случае вакцины от SARS-CoV-2 могут оказаться неэффективными. Это означает, что применение бустрерных прививок является "технически неправильным" решением. "Мы предложили ввести двухмесячный мораторий, чтобы страны воздержались от бустерных прививок, а государства, не имеющие вакцины, в таких регионах, как Африка, где охват вакцинацией очень низок, получили доступ к вакцинам, - сказал Гебрейесус. - В наших общих интересах - продемонстрировать подлинную солидарность".