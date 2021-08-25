Власти Ростовской области сняли часть антиковидных ограничений

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 августа. /ТАСС/. Власти Ростовской области скорректировали ограничения, введенные ранее для сдерживания распространения коронавируса. Отменен запрет на посещение лицами до 18 лет фитнес-центров и спортивных залов, сообщили в среду в пресс-службе губернатора региона.

"В Ростовской области скорректированы санитарные ограничения. Изменения в постановление регионального правительства № 272 вступят в силу с 26 августа. <…> Для посетителей младше 18 лет снимается запрет на посещение фитнес-центров и спортивных залов. При этом норма заполняемости этих спортивных учреждений увеличивается. На одного посетителя теперь требуется не 10, а 4 кв. м.", - говорится в сообщении.

Внесены изменения и в порядок проведения спортивных соревнований и физкультурных мероприятий. В тех из них, которые проходят без зрителей, теперь вновь могут участвовать лица до 18 лет. Зрители смогут посещать спортивные мероприятия профессиональных игровых команд. При этом число зрителей не должно превышать 1 тыс. человек, а зал не должен быть заполнен больше, чем наполовину. И участники, и зрители, в том числе младше 18 лет, должны будут предъявить один из трех документов - отрицательный ПЦР-тест, сертификат о прививке, либо документ о перенесенном в течение последних 6 месяцев коронавирусе.

Согласно решению властей, на "Ростов-Арене" возобновляется проведение спортивных мероприятий. При этом на трибунах смогут находиться не более пяти тыс. зрителей, а при рассадке они должны соблюдать нормы дистанцирования. Предъявление одного из трех медицинских документов также является обязательным, однако на "Ростов-Арене" от него освобождены лица до 18 лет.

С 26 августа в Ростовской области также снимается ограничение на 30% заполняемость предприятий общепита. Для их посещения надо будет так же предъявить один из медицинских документов. Вместе с тем, сняты все ограничения на посещение летних веранд. Также возобновляется работа бань и саун, аттракционов в парках культуры и отдыха, "островков" в торговых центрах, деятельность плавательных бассейнов и аквапарков в закрытых помещениях. Вместе с тем ограничение по заполняемости бассейнов и аквапарков сохраняется. А посетителям бань и саун придется предъявлять один из медицинских документов.

Ситуация в регионе

Ростовская область занимает пятое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, количество случаев заражения коронавирусом в регионе увеличилось до 121 509, выздоровели после заражения 105 538 человек, умерли 5 825. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,0. В области введена обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан. В начале августа власти ужесточили ограничения, призванные сдержать распространение коронавируса.