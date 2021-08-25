Из Афганистана эвакуировали более 360 афганцев с гражданством России

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Более 360 афганцев с российским гражданством покинули Афганистан на самолетах Минобороны РФ. Об этом сообщил в среду посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов в эфире телеканала "Россия-1".

"Больше 360 - это афганцы с российским паспортом. Они являются при этом полноценными гражданами России. Пусть у них и наше гражданство второе", - сказал он.

Дипломат добавил, что небольшая группа дипломатов стран ОДКБ вылетела тем же рейсом. "Мы им специально обеспечим посадку в их странах", - сообщил он.

Четыре самолета военно-транспортной авиации Минобороны России вылетели из Кабула в среду.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.