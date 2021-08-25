МВД разработало поправки в правила проверки водителей на состояние алкогольного опьянения

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. МВД России разработало проект постановления правительства, которым предусматривается изменение правил проверки водителей на состояние алкогольного опьянения и информирование их о результатах. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства в среду.

"МВД России подготовлен проект постановления правительства РФ, которым вносятся изменения в правила освидетельствования лица, которое управляет транспортным средством, на состояние алкогольного опьянения и оформления его результатов, направления указанного лица на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, медицинского освидетельствования этого лица на состояние опьянения и оформления его результатов", - сказали в ведомстве.

Согласно подготовленному документу, уточняются субъекты, которые уполномочены на проведение поверок технических средств измерения, применяемых для освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. "Также предусматривается необходимость информирования освидетельствуемых водителей транспортных средств о наличии сведений о результатах поверок данных технических средств в федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений", - подчеркнули в МВД.