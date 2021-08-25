Педагоги Тверской области получат единовременные выплаты по 10 тыс. рублей

ТАСС, 25 августа. Глава Тверской области Игорь Руденя принял решение о единовременной региональной выплате всем педагогам региона в размере 10 тыс. рублей, другие работники образовательных учреждений получат по 5 тыс. рублей. Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства Тверской области.

"Губернатором Игорем Руденей принято решение о единовременных региональных выплатах педагогам школ, колледжей и детских садов по 10 тыс. рублей, другим сотрудникам этих образовательных организаций - по 5 тыс. рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, об этом глава региона объявил в среду на августовской педагогической конференции работников и руководителей образовательных учреждений Тверской области "Образование Верхневолжья: стратегия развития", в которой участвуют более 4 тыс. человек. "Прежде всего, хочу поблагодарить вас за работу в непростой период 2020-2021 [учебного] года. Несмотря на пандемию коронавируса, вы воспитывали наших детей, проводили уроки, реализовывали программы дополнительного образования", - цитирует пресс-служба Руденю.

Как уточняется в сообщении, за четыре года в регионе по нацпроекту "Образование" выполнен капитальный ремонт в 455 учреждениях образования, а с 2022 года по новой федеральной программе будут отремонтированы еще 49. "По проекту "Демография" с 2018 года введено в эксплуатацию семь новых детских садов на 710 мест в Твери, Старице, Торжке, Калининском, Максатихинском районах и Лихославльском муниципальном округе. В этом году планируется завершить строительство и открыть еще шесть дошкольных учреждений на 1 010 мест в областном центре, Вышнем Волочке, Торопце и Калининском районе", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

По данным пресс-службы, по нацпроекту "Образование" в школах региона до 2024 года создадут 300 центров естественнонаучного, технического и гуманитарного образования "Точка роста", пять центров цифрового образования детей "IT-куб", Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в городе Вышний Волочек.