В Дагестане проработают механизм обеспечения безопасности при установке зиплайнов

МАХАЧКАЛА, 25 августа. /ТАСС/. Механизм обеспечения безопасности при установке зиплайнов проработают в Дагестане. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе правительства Дагестана.

Ранее сообщалось, что житель Хунзахского района Дагестана, работавший инструктором, трагически погиб, спасая туриста на местном зиплайне (скоростном спуске на тросе). При соблюдении мер безопасности трагедии можно было избежать.

"Председатель правительства республики Абдулпатах Амирханов сегодня заявил о необходимости проработки механизмов обеспечения безопасности при установке аттракционов "зиплайн, "роуп-джампинг" и "банджи-джампинг", - сказал представитель регионального правительства.

Как рассказали в правительстве Дагестана, подобные устройства в последнее время стали популярны среди туристов. "Эти устройства стали популярны среди туристов и установлены во многих туристических локациях, в том числе в Хунзахском, Казбековском, Акушинском, Гунибском и других районах. Вместе с тем, абсолютно не проработан механизм контроля за обеспечением безопасности при их эксплуатации. Надо, в первую очередь, подумать о безопасности людей", - приводит слова Амирханова его пресс-служба.

По словам представителя регионального правительства, серьезной проблемой является отсутствие в республике необходимого числа квалифицированных и аттестованных специалистов в этой сфере.

"Председателем правительства поручено сформировать рабочую группу с участием заинтересованных министерств и ведомств, которая займется проработкой вопроса обеспечения безопасности при установке зиплайнов, тарзанок и т. п. с использованием практики в данной сфере специалистов из крупных регионов страны, а также проведения соответствующего обучения для инструкторов. Также поручено разработать правовую базу и регламент в сфере эксплуатации указанных установок", - заключили в правительстве Дагестана.