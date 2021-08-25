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Пандемия COVID-19

Кравцов заявил, что решение о ношении учителями масок примут на региональном уровне

Вакцинация среди учителей остается добровольной, отметил глава Минпросвещения

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Региональные власти будут самостоятельно принимать решения о масочном режиме среди учителей во время уроков в новом учебном году. Об этом в среду в эфире телеканала "Россия-24" заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

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"У нас на федеральном уровне таких тоже рекомендаций нет (о ношении учителями масок во время уроков в школах). Каждый регион решает исходя из той эпидемиологической ситуации, которая есть в том или ином городе, селе, какие решения принимать. Со своей стороны мы прислушиваемся к регионам", - сказал он.

Кравцов также отметил, что вакцинация среди учителей остается добровольной. "Мы все - работники системы образования - ответственны перед школьниками и их родителями. <…> Конечно, желательно провакцинироваться, защитить себя", - резюмировал он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 213,2 млн человек, свыше 4,4 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 6 804 910 случаев заражения, выздоровели 6 073 157 человек, умерли 178 423. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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