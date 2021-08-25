Новый учебный год в Коми начнется очно

"Пойдем в школу как обычно <...> в очном формате. Для нас приоритет, чтобы ребята учились очно, дистанционный формат показал очень много сложностей", - сказал глава региона в видеообращении к жителям, которое размещено на официальной странице республики " Вконтакте ".

СЫКТЫВКАР, 25 августа. /ТАСС/. Новый учебный год начнется в Республике Коми в обычном очном режиме. Все образовательные учреждения к нему готовы, более 65% сотрудников прошли вакцинацию от коронавируса, сообщил в среду глава Коми Владимир Уйба.

По словам руководителя республики, в образовательных организациях созданы все условия для противостояния распространению коронавируса. Учреждения обеспечены всем необходимым - это рециркуляторы, санитайзеры, бесконтактные термометры, "в школах и детских садах все соблюдено, к началу учебного года все готовы".

Отрасль образования стабильно развивается в регионе, отметил Уйба по итогам прошедшего в среду заседания президиума Госсовета РФ по вопросам общего образования. В рамках нацпроекта "Образование" привлечено более 2 млрд рублей из федерального бюджета, создан ряд новых объектов, 193 организации оснащены современной вычислительной техникой, открыто 85 "Точек роста", два стационарных и два мобильных технопарка "Кванториум", два центра цифрового образования IT-куб.

В 2020 году открыто пять школ на 2 470 мест и три детских садах на 440 мест. В этом году построены два детских сада на 315 мест, строятся три школы на 1 090 мест и один детский сад на 80 мест. В 2020 году приобрели 49 школьных автобусов за счет регионального бюджета, еще 27 поступили по федеральной программе. В 2021 году ожидается поставка еще 30 автобусов по федеральной программе, в результате весь школьный автопарк будет соответствовать нормативам - автобусы не старше 10 лет.

Как отметил глава региона, на 25 августа в Коми выявлено 61 894 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 250 человек. Выздоровели 51 513 человек, в том числе рекордное количество за сутки - 602 человека. Это сразу отразилось на количестве пациентов в стационарах - занята 1941 койка из 2 921-й. Привито первым компонентом вакцины 241 389 человек, завершили вакцинацию 206 200 человек. В регионе имеется большой запас вакцины - 120 тыс. доз, подытожил глава Коми.