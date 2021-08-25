Мишустин 26 августа примет участие во Всероссийском форуме "Среда для жизни: город и вода"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин, в четверг, 26 августа, посетит с рабочей поездкой Нижний Новгород, где примет участие в V Всероссийском форуме "Среда для жизни: город и вода". Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"26 августа в Нижнем Новгороде Михаил Мишустин выступит на пленарной сессии V Всероссийского форума "Среда для жизни: город и вода", - сообщили в кабмине.

Председатель правительства также посетит гимназию № 25 имени А. С. Пушкина и Нижегородский государственный художественный музей. Также в рабочем графике Мишустина запланирована встреча с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

В поездке премьер-министра будут сопровождать министр просвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин.