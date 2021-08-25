Johnson & Johnson сообщила о сильном иммунном ответе на бустерную дозу своей вакцины

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Компания Johnson & Johnson (J&J) заявила о появлении сильного иммунного ответа после введения дополнительной - бустерной дозы разработанной ей вакцины от коронавируса. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном в среду на ее сайте .

Согласно документу, в июле были проведены испытания бустерной дозы вакцины среди пациентов, привившихся ранее однокомпонентным препаратом Johnson & Johnson. "Новые данные по результатам этих исследований демонстрируют, что бустерная доза вакцины J&J против COVID-19 способствует быстрому и сильному приросту антител - в девять раз больше, чем по истечении 28 суток после первичной однокомпонентной прививки", - отмечается в документе.

В компании подчеркнули, что испытания проводились в двух возрастных категориях. Бустерную дозу получили группы пациентов в возрасте 18-55 лет, а также 65 лет и старше, которым была введена меньшая по объему доза вакцины. В Johnson & Johnson уточнили, что планируют обсудить с регулирующими органами США стратегию вакцинации населения бустерными дозами своего препаратом спустя восемь месяцев после первой прививки.

В минувший понедельник Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) окончательно одобрило к применению вакцину от коронавируса, разработанную американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech. Препарат Pfizer - первая вакцина от COVID-19, получившая окончательное одобрение управления. В декабре прошлого года вакцина Pfizer была сертифицирована регулятором по ускоренной процедуре для применения в чрезвычайных обстоятельствах. Аналогичное одобрение позднее получили вакцины компаний Moderna и Johnson & Johnson.

Министерство здравоохранения и социальных служб США ранее сообщило, что в стране с 20 сентября начнут широко применять третьи дозы вакцины от нового коронавируса. Специалисты ведомства пришли к выводу, что "бустерные дозы потребуются для максимального укрепления обеспечиваемой вакцинами защиты и увеличения продолжительности их действия". Прививки будут делать тем, кто не менее 8 месяцев назад полностью вакцинировался препаратами BioNTech/Pfizer, а также компании Moderna.