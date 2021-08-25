СМИ: Китай призвал ВОЗ проверить лаборатории США для поиска истоков пандемии COVID-19

ПЕКИН, 25 августа. /ТАСС/. Постоянный представитель КНР при женевской штаб-квартире ООН Чэнь Сюй направил запрос во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) с просьбой провести проверку американских биолабораторий в Форт-Детрике и университете штата Северная Каролина в рамках расследования происхождения вызвавшего пандемию коронавируса. Об этом в среду сообщила газета Global Times .

Как отмечает издание, это первый такой формальный запрос Китая в адрес ВОЗ по дипломатическим каналам. К обращению высокопоставленного китайского дипломата к главе ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу приложено коллективное письмо 25 млн интернет-пользователей из Китая.

Как сообщает издание, Чэнь Сюй заострил внимание на том, что гипотеза о попадании SARC-CoV-2 в человеческую популяцию в результате утечки из Уханьского института вирусологии является маловероятной. "Если кто-то настаивает, что вопрос о лабораторной утечке остается открытым, то такие лаборатории, как в Форт-Детрике и в университете штата Северная Каролина, должны быть подвергнуты открытому расследованию", - приводит газета заявление постпреда КНР.

При этом авторы статьи отмечают, что в Форт-Детрике (штат Мэриленд) расположен Научно-исследовательский институт Сухопутных войск США имени Уолтера Рида, который находится в ведении Пентагона и ведет биомедицинские исследования, в том числе инфекционных заболеваний. По данным газеты, лаборатория в Форт-Детрике сотрудничала с группой ученых американского эпидемиолога Ральфа Барика из Университета штата Северная Каролина. Опубликованные результаты их совместных исследований показывают, что уже к 2003 году эти научные центры США имели продвинутые технологии для синтезирования и модификации коронавирусов.

Ранее в мае президент США Джо Байден поручил американским спецслужбам подготовить для него в течение 90 дней отчет, чтоб ответить на вопрос, каким образом началось распространение нового коронавируса. В понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что рассекреченная версия доклада о происхождении коронавируса должна быть представлена общественности через несколько дней после того, как документ будет передан Байдену.

В совместном отчете ВОЗ и Китая, опубликованном в марте по итогам миссии ВОЗ в Ухань в 2021 году, был сделан вывод о том, что утечка вируса из лаборатории "крайне маловероятна". В докладе говорилось, что наиболее вероятный сценарий появления COVID-19 - переход заболевания от летучих мышей к другому животному, которое позже заразило людей. В то же время представители властей КНР ранее призывали изучить версии об утечке коронавируса из военной лаборатории США в Форт-Детрике и из подобных учреждений других стран.