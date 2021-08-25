В ОНФ предложили выдавать коляски-вездеходы проживающим в квартирах людям с инвалидностью

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Людям с инвалидностью, которые живут в многоквартирных домах, необходимо бесплатно выдавать коляски-вездеходы для легкого передвижения по лестницам и другим препятствиям. Принимать решение, кто получит такие коляски, должна специально созданная комиссия, считает член Центрального штаба ОНФ, руководитель Всероссийских студенческих отрядов Михаил Киселев.

"Предлагаю формировать определенные комиссии, которые бы состояли из фонда социального страхования, [представителей] региональной и муниципальной власти. И по отдельным решениям такой комиссии вносить индивидуальную программу реабилитации инвалида и выдавать коляски-вездеходы, которые передвигаются по лестницам", - сказал Киселев на круглом столе по развитию доступной городской среды.

По его словам, коляски ликвидируют необходимость создавать в многоквартирных домах специальные условия для маломобильных граждан, что зачастую бывает финансово затратно или вовсе невозможно. "Адаптировать жилье тоже невозможно по ряду причин: узкие пролеты, объект какой-то сложный. И в бюджете нет денег на то, чтобы предоставить [людям с инвалидностью квартиру] либо в объектах социального найма, либо жилье на первом этаже", - добавил Киселев.

Он отметил, что закупать такие коляски можно у отечественных производителей. Сегодня, по его словам, коляски-вездеходы изготавливают как минимум в двух регионах - Новосибирской и Калининградской областях.