В Коми запрет на массовые мероприятия из-за пандемии продлили до 30 сентября

СЫКТЫВКАР, 25 августа. /ТАСС/. Запрет на проведение массовых мероприятий продлен в Республике Коми до 30 сентября, в то же время сняты антиковидные ограничения на работу ночных клубов и организаций общественного питания, говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

"В Коми сняты антиковидные ограничения на работу ночных клубов и организаций общественного питания. Соответствующие изменения внесены в указ главы Республики Коми о введении режима повышенной готовности <…>. Вместе с тем до 30 сентября продлен запрет на проведение культурно-массовых, зрелищных и иных массовых мероприятий", - говорится в сообщении.

В частности, сняты ограничения на работу предприятий общепита в Сыктывкаре и Ухте, где больше всего заразившихся коронавирусом и где организациям общепита было запрещено обслуживать посетителей с 23:00 до 10:00, за исключением работы "навынос". Разрешено также проводить ярмарки. Ранее предприниматели неоднократно обращались к властям с просьбой снять ограничения, поскольку предприятия несут огромные убытки.

На 25 августа в Коми выявлено 61 894 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 250 человек. Выздоровели 51 513 человек, умерли 1 426 человек. Привито первым компонентом вакцины 241 389 человек, или 38% взрослого населения республики, завершили вакцинацию 206 200 человек.