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Пандемия COVID-19

СМИ: в Японии отложили введение 1,63 млн доз вакцины Moderna из-за посторонних веществ

Сообщения об обнаружении посторонних материалов поступали из разных центров вакцинации по всей стране

ТАСС, 25 августа. Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии заявило о поступлении сведений из разных центров вакцинации о том, что в ряде доз вакцины Moderna обнаружены посторонние вещества. Об этом сообщает в четверг агентство Kyodo.

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Фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical, занимающаяся продажей и распространением препарата Moderna в Японии, в связи с этим заявила, что пациентам пока решено не вводить 1,63 млн доз этой вакцины в качестве меры предосторожности. При этом в компании отметили, что пока только предстоит изучить сведения об обнаружении посторонних материалов.

В прошлом году власти Японии подписали соглашения с британско-шведской компанией AstraZeneca, американской фирмой Moderna и американо-германским консорциумом компаний Pfizer и BioNTech на поставки вакцин от коронавируса. Все три препарата одобрены для применения японским Минздравом.

Вакцинация в Японии началась в середине февраля. Первыми прививать стали медицинских работников.

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ЯпонияПандемия COVID-19
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