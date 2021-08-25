Около 50 объектов образования планируют ежегодно строить в Москве

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Порядка 50 школ и детских садов планируют строить в столице ежегодно для ликвидации их дефицита. Об этом сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

"Помимо общих задач по развитию образования, необходимо обеспечить доступной инфраструктурой, доступными местами в детских садах, школах, и по большому счету в Москве в большинстве районов ситуация хорошая. <...> Тем не менее не все районы благополучные, особенно в Новой Москве очень много микрорайонов с дефицитом школьных мест, детских дошкольных учреждений. Поэтому усилия направлены на то, чтобы закрыть все дефицитные районы, такие как Щербинка, Коммунарка, Троицк, Новомосковский и так далее. Только в Новой Москве в этом году будет построено порядка 25 объектов, в целом по городу построим больше 40, ну, и каждый год будем вводить по 40-50 объектов [образования], чтобы дефицит этот убрать", - сказал Собянин в интервью телеканалу ТВЦ.

Он добавил, что столице необходимо продолжать наращивать качество образования, учитывая опыт, полученный во время ограничений из-за ситуации с коронавирусом. "Что бы мы ни говорили, пандемия так или иначе сказалась на качестве образования, несколько месяцев ребята в прошлом году были на дистанционном обучении. Надеюсь, что в этом году ситуация будет лучше, во-первых, а во-вторых, конечно, надо развивать Московскую электронную школу, которая была спасением во время пандемии", - заключил мэр.