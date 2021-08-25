Более 500 детей в Ингушетии обеспечат к учебному году школьными принадлежностями

МАГАС, 25 августа. /ТАСС/. Более 500 детей из малоимущих семей в Ингушетии будут обеспечены портфелями и школьными принадлежностями по поручению главы региона Махмуда-Али Калиматова, говорится в сообщении пресс-службы руководителя субъекта.

"В Ингушетии более 500 детей получат портфели со школьными канцелярскими товарами от главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова. Комплекты будут розданы детям из малоимущих семей. Данная акция позволит родителям дополнительно сократить расходы на сборы ребенка в школу", - говорится в сообщении.

Как сообщается, также в этом году общеобразовательные учебные заведения Ингушетии обеспечат всех детей бесплатными учебниками.

"Впервые с 2016 года в школы региона поставят более 300 тыс. учебников, что позволит пополнить имеющиеся фонды учебной литературы. В ближайшее время учебники будут распределены по всем учебным заведениям республики. Книги получат в том числе и школы для детей с ограниченными возможностями здоровья, соответствующие адаптированным программам, разработанным с учетом каждой нозологической особенности детей", - добавили в пресс-службе.

1 сентября за парты в школах Ингушетии сядут более 80 тысяч учащихся, подготовлены 133 общеобразовательных учреждения, 78 детских садов, по 20 организаций дополнительного образования и среднего профобразования.