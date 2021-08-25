В Нью-Йорке от ковида умерли на 12 тыс. человек больше, чем сообщалось ранее

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул заявила о том, что в штате от последствий коронавируса умерли на 12 тыс. человек больше, чем сообщал ее предшественник Эндрю Куомо. Об этом свидетельствуют данные, размещенные во вторник вечером на сайте главы администрации штата.

Так, согласно обновленным данным, с начала пандемии в штате от последствий COVID-19 умерли 55 395 человек. Как отмечает агентство Associated Press, в минувший понедельник Куомо отчитывался о 43,4 тыс. жертв. Согласно пояснению на сайте губернатора, при прежней администрации в статистике не учитывались случаи смерти от коронавируса, зафиксированные за пределами специализированных медицинских учреждений.

"Отныне мы будем руководствоваться данными, предоставленными федеральными Центрами по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США", - заявила Хокул в среду в эфире Национального общественного радио США. При этом губернатор отметила, что в своей администрации она намерена придерживаться принципа полной прозрачности. "Мы не хотим скрывать цифры [по смертности от последствий коронавируса], а теперь у нас не будет такой возможности", - пояснила она.

В феврале текущего года ФБР и прокуратура нью-йоркского района Бруклин начали расследование в отношении администрации Куомо, подозреваемой в сокрытии истинного числа жертв COVID-19 в домах престарелых штата весной и летом прошлого года. Поводом для начала расследования стало признание ближайшей помощницы экс-губернатора Мелиссы Дерозы, рассказавшей 10 февраля на приватной встрече с местными законодателями-демократами о том, что администрация штата препятствовала предоставлению таких данных, когда они были официально затребованы в августе соответствующими американскими службами.

Кэти Хокул во вторник принесла присягу в качестве губернатора штата Нью-Йорк, став первой женщиной на этом посту. Она сменила на этом посту Куомо, возглавлявшего штат с 2010 года. Согласно законодательству штата Нью-Йорк, вице-губернатор занимает место своего начальника в случае его досрочного ухода с поста, а выборы проводятся в установленный срок. Они состоятся осенью 2022 года.

Как сообщила в начале августа генеральный прокурор штата Летиция Джеймс (демократ), в ходе проведенного ее офисом расследования было установлено, что бывший губернатор Куомо домогался нескольких девушек, в том числе своих подчиненных. Он не признал себя виновным, но принял решение уйти в отставку. Прокуратура штата пока не предъявила политику каких-либо обвинений.