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Пандемия COVID-19

Группа экспертов прибыла в Магаданскую область для оказания медпомощи по коронавирусу

Глава Минздрава Михаил Мурашко выразил обеспокоенность ситуацией в регионе

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Группа экспертов, включающая специалистов из Минздрава РФ и ведущих федеральных центров, прибыла в Магаданскую область для оказания медицинской помощи в период распространения коронавируса. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что наибольшую тревогу вызывает ситуация с коронавирусом в Туве, Коми, Севастополе, Магаданской и Самарской областях.

"По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко в Магаданскую область прибыла группа экспертов, включающая специалистов Минздрава России и ведущих федеральных центров", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияМагаданская областьПандемия COVID-19
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