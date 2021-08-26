Группа экспертов прибыла в Магаданскую область для оказания медпомощи по коронавирусу

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Группа экспертов, включающая специалистов из Минздрава РФ и ведущих федеральных центров, прибыла в Магаданскую область для оказания медицинской помощи в период распространения коронавируса. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что наибольшую тревогу вызывает ситуация с коронавирусом в Туве, Коми, Севастополе, Магаданской и Самарской областях.

"По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко в Магаданскую область прибыла группа экспертов, включающая специалистов Минздрава России и ведущих федеральных центров", - говорится в сообщении.