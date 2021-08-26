Российская креативная неделя стартует в Парке Горького в Москве

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Фест-форум "Российская креативная неделя", включающая более 300 мероприятий и затрагивающая 14 индустрий, начинает работу в четверг в Парке Горького в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе RCW.

Это открытая дискуссия креативных индустрий, бизнеса, государства, институтов развития, лидеров общественного мнения. За все время проведения RCW на мероприятиях выступят более 700 спикеров, в том числе члены правительства и представители администрации президента РФ, губернаторы, лидеры интернет-индустрии, руководители СМИ и медиахолдингов, известные деятели искусства, ученые. Впервые на фест-форуме будет представлен Реестр креативных индустрий.

"За прошедшее с первой Российской креативной недели время мы видим, как тема креативных индустрий захватывает все большее и большее число творческих людей и институций, которые объединяются вокруг этого события. Состав участников и программа Российской креативной недели в 2021 году ярко показывает, что наступило время для бурного роста креативных индустрий в России", - заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. Он отметил, что в этом году кураторами тематических площадок стали компании-лидеры, которые представляют свои отрасли, включая успешные проекты, новые стартапы, инновационные разработки.

Кураторами площадок станут международный игровой бренд My.Games (Mail.ru Group), "Яндекс", Национальная медиа группа, холдинг "Газпром-медиа", группа компаний "Просвещение", группа российских музыкальных компаний ZVONKO GROUP, издательская группа "Эксмо-АСТ", культурно-образовательный жилой кластер Russian Design District. Министерство науки и высшего образования РФ будет курировать площадку "Наука и технологии".

Основными темами RCW в этом году заявлены "2021 г. - Международный год креативной экономики в целях устойчивого развития", "2021 г. - Год науки и технологий в России", "Участие 14 лидеров креативных отраслей", "Интеллектуальная собственность"; "Коллаборация индустрий, межиндустриальные проекты", "Международная и региональная повестка", "Профориентация ХХI века", а также "Экологичность" и "Инклюзия".

Целый ряд спецпроектов затрагивает темы, волнующие студентов. Так, будет презентован проект "Индекс медийной активности высших учебных заведений", подведены итоги программы студенческого туризма "Открой свою Россию: лето 2021 (кампусы)", а министр науки и высшего образования РФ проведет открытый диалог со студенческой молодежью. Участники другого спецпроекта обсудят актуальные вопросы, связанные с ковид-реальностью и трансформацией индустрии.

Деловая программа

В деловой программе фест-форума - 25 мероприятий, в том числе интерактивные сессии, выездное заседание рабочей группы Госсовета, дискуссии о развитии креативного сектора. Будут затрагиваться вопросы образования, креативного контента в социальной повестке, повышения инвестиционной привлекательности сектора, использования искусственного интеллекта, изменений аудиовизуального контента, социальной роли кино, защиты интеллектуальных прав.

Участники пленарного заседания "Россия в Год креативной экономики" 27 августа обсудят, какие шаги может предпринять государство и бизнес, чтобы Россия стала лидером креативного изменения в мире. Среди спикеров - первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

О дизайне площадок и новом шрифте

Парк Горького с открытия в 1928 году остается центром творческой жизни города. Как отмечает его директор Павел Трехлеб, "все, чем занимается Парк Горького на протяжении своей истории, так или иначе связано с креативной сферой". С момента открытия, по его словам, здесь собирались поэты и писатели, музыканты и художники, через парк в Москву приходят танго, твист, рок-н-ролл, а в 1980-е он становится площадкой для выступлений общественных деятелей. И сегодня в парке читают лекции, проходят мастер-классы и кинопоказы.

В дни фест-форума набережная Парка Горького станет арт-пространством площадью 15 тыс. квадратных метров. Площадки объединит единый стиль. Архитектором застройки стал руководитель отдела развития и спецпроектов объединения "Манеж" Петр Толпин, за оформление отвечает стрит-арт художник Миша Most, который входит в рейтинг востребованных российских художников по версии Forbes. Фестиваль украсят его граффити. Новый шрифт для RCW этого года разработала шрифтовой и графический дизайнер Ольга Панькова. После форума новый шрифт будет доступен для всех желающих.

Представители ТАСС - модераторы дискуссий

Модераторами на форуме выступят генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов и руководитель редакции "Наука" Андрей Резниченко.

В первый день работы форума Михайлов выступит модератором сессии "Цифровые платформы, производители контента и государство: как найти баланс интересов для повышения инвестиционной привлекательности креативных индустрий?". В числе его собеседников - начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, президент Российского книжного союза Сергей Степашин и др. В этот же Резниченко проведет дискуссию "Третья цифровая война: энергетика и редкие металлы". Его гостем станет Питрон Гийом - автор исследования по глобальной трансформации, которая происходит на международном рынке редких металлов.

27 августа Сергей Михайлов и глава Роскультцентра Марина Абрамова будут ведущими пленарного заседания "Россия в год креативной экономики". Какие дальнейшие шаги необходимо сделать государству, регионам и бизнесу, чтобы Россия стала одним из лидеров креативных изменений в мире?" Своим мнением по этому и ряду иных вопросов поделятся первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, вице-премьеры правительства Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф и др.

В воскресенье, 29 августа, Резниченко проведет встречу с писателем Владимиром Сурдиным, названную "Понятный космос: от кварка до квазара". В год 60-летия покорения космоса они поговорят о перспективах его развития в XXI веке. Оппонентом писателя выступит научный журналист и популяризатор космонавтики Дмитрий Олиферович, член молодежной секции Федерации космонавтики России и создатель паблика Blackfieldspace.

ТАСС - генеральное информационное агентство "Российской креативной недели". На площадке форума будет работать студия агентства, где пройдут интервью с ключевыми спикерами мероприятия.

Знаковое событие

Российская креативная неделя продлится до 29 августа. Это знаковое федеральное событие, кроме того, это часть глобальной инициативы по развитию креативных индустрий в рамках Международного года креативной экономики - Конференция ООН по торговле и развитию внесла RCW в список ключевых мероприятий 2021 года. RCW - единственное мероприятие в стране, на котором принимаются системные решения в сфере креативной экономики.

Организаторами мероприятия являются ФГБУ "Роскультцентр", Российский книжный союз, проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и правительства Москвы.

К креативным индустриям относятся дизайн, искусство, IT, музыка и саунд-дизайн, наука и технологии, телевидение, мода, образование, маркетинг, разработка игр и компьютерная графика, издательское дело и журналистика, новые медиа, кино, архитектура и урбанистика.