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Вильфанд: погода на Урале вернется к климатической норме к началу следующей недели

Температура понизится на 8-14 градусов

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Регионы Урала ожидает заметное похолодание к началу следующей недели. Аномалии до 12 градусов сменятся соответствующей климатической норме температурой, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Уже к началу следующей недели заметно понизится температура на Урале. Она будет около нормы. Погода успокаивается" - сообщил он.

По данным Гидрометцентра, 26 августа аномалии в регионах Урала будут достигать 12 градусов. Так, в Екатеринбурге прогнозируется 26 градусов тепла, в Челябинске - 33 градуса тепла. К началу следующей недели температура в этих городах понизится на 8-14 градусов.

Теги
РоссияВильфанд, Роман МенделевичКлимат
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