В США вынесли приговор экстремисту, планировавшему похитить губернатора Мичигана

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Один из экстремистов, планировавших в прошлом году похищение губернатора американского штата Мичиган Гретчен Уитмер, приговорен в среду к шести годам и трем месяцам тюремного заключения. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее сведениям, 25-летний Тай Гарбин, который в январе этого года признал себя виновным, принес извинения Уитмер и ее семье. "Я даже не могу представить, сколько стресса и страха пережили члены ее семьи из-за моих действий", - сказал он, добавив, что намерен в дальнейшем работать с группами по дерадикализации экстремистов.

Ожидается, что другие фигуранты этого дела предстанут перед судом 12 октября.

В декабре прошлого года прокуратура предъявила обвинения в сговоре с целью похищения губернатора Мичигана пяти жителям этого штата, в том числе Гарбину, а также выходцу из Делавэра. Всего по делу о готовившемся похищении Уитмер, а также других официальных лиц, были задержаны в октябре не менее 14 человек, расследование в отношении которых велось Федеральным бюро расследований (ФБР) США. По данным властей, они обсуждали свои планы в соцсетях. Информация о сговоре была получена, в частности, от конфиденциальных источников и сотрудников правоохранительных органов, работавших под прикрытием.

По сведениям американских СМИ, злоумышленники, являющиеся членами двух экстремистских группировок, были крайне недовольны санитарными мерами, введенными в Мичигане в связи с распространением нового коронавируса. С критикой некоторых из этих мер и в адрес самой Уитмер также не раз выступал бывший президент США Дональд Трамп. Он, в частности, неоднократно заявлял, что Уитмер следует "посадить под замок".