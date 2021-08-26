Удэгейская община к юбилею Владимира Арсеньева обустроит туристические маршруты в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 26 августа. /ТАСС/. Удэгейская община "Буа Хони" на средства краевого гранта обустроит в Приморье этнотропы по местам путешествий исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева и его проводника Дерсу Узала. Создание и обустройство маршрута приурочено к 150-летию Арсеньева и поможет развитию интереса и сохранению истории Приморья и удэгейской культуры, сообщила ТАСС председатель совета семейной общины Ольга Габова.

Она отметила, что за время экспедиций Владимир Арсеньев заполнил "белые пятна" на карте Дальнего Востока, рассказал миру о населяющих эту территорию народах. На собранные им сведения до сих пор опираются этнографы, биологи, гидрографы, геологи, археологи и путешественники. Особое внимание Арсеньев уделял жизни и быту местных жителей, в том числе и удэгейцев - коренного малочисленного народа Дальнего Востока.

"Этнотропы мы планируем обустроить в большей степени для местных жителей, школьников, но мы обязательно примем всех желающих. На средства гранта будут установлены информационные таблички, стенды на планируемых маршрутах, отмечены начало троп, указаны места в Красноармейском районе, где были Дерсу Узала и Арсеньев. Мы планируем обучать проводников для работы на этих маршрутах и аттестовывать их", - сообщила собеседница, уточнив, что новые маршруты должны заработать весной 2022 года.

Проводниками будут работать представители общины. Обустроить и промаркировать учебные тропы "По следам Дерсу" планируется в селах Мельничное, Дальний Кут и в Вострецово, протяженность которых составит 1 км. Тропы будут выполнять и экологические функции, дисциплинируя туристов, и просветительские. Кроме того, они помогут развивать детско-юношеский туризм, формировать экологическую культуру у детей и подростков и навыки поведения в природе. Также проект поможет создать новые рабочие места для представителей коренных малочисленных народов, которые будут работать проводниками, инструкторами и гидами.

Сохранение удэгейской культуры

Это не единственный проект, который община реализует для сохранения удэгейской культуры и истории региона. Так, в марте "Буа Хони" открыла этнокультурный центр для объединения удэгейцев и сохранения традиционных ремесел и национального языка. Летом 2022 года планируется провести праздник - День удэгейской культуры. "Наши проекты помогут сохранить историю Приморского края, его исследователей Владимира Арсеньева и Дерсу Узала, а также нашу культуру, так как Арсеньев внес очень большой вклад в жизнь удэгейцев", - отметила Габова.

Путешественник, географ, этнограф, писатель, исследователь Дальнего Востока, военный востоковед Владимир Арсеньев родился в 1872 году в Санкт-Петербурге. В 1900 году он приехал в Приморье и с тех пор занимался изучением Дальнего Востока. В начале 1910-х годов материалы, собранные Арсеньевым в экспедициях, были собраны в двухтомник "Краткий военно-географический и военно-статистический очерк Уссурийского края". Кроме того, он стал автором художественных книг "По Уссурийскому краю" и "Дерсу Узала", последняя несколько раз экранизировалась, в 1975 году ее поставил японский режиссер Акира Куросава и получил за этот фильм премию "Оскар".