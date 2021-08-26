Опрос: около половины россиян не хотят платить за просмотр фильмов

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Около половины россиян (47%) не готовы платить за просмотр фильмов. Такой же процент респондентов безразлично относится к проблеме пиратского контента, показал проведенный банком "Открытие" опрос ко Дню российского кино (результаты есть в распоряжении ТАСС).

"Идея платить за кино по-прежнему не близка большинству россиян. 47% опрошенных заявили, что предпочитают смотреть кинофильмы исключительно бесплатно. 28% респондентов готовы платить только за отдельные избранные фильмы. 9% сообщили, что у них нет денег на онлайн-кинотеатры. Готовы постоянно платить за просмотр кино лишь 16% опрошенных", - отметили в банке.

При этом 47% респондентов сообщили, что им безразлично наличие проблемы пиратского контента. Еще 27% заявили, что относятся к видеопиратству положительно, так как "торренты помогают найти любое кино". Нарушением закона деятельность видеопиратских ресурсов считают только четверть респондентов (25%).

Между тем, как показал опрос, около 40% россиян смотрят кино каждый день. Больше всего таких "киноманов" на Дальнем Востоке (46%), меньше всего - в Приволжском федеральном округе (36%). Еще 31% опрошенных смотрят фильмы два-три раза неделю, а 16% - раз в неделю. 11% заявили, что смотрят кино не чаще, чем раз в месяц, либо вообще не смотрят кинофильмы.

При этом 50% россиян время от времени пользуются онлайн-кинотеатрами. Их постоянными подписчиками являются 20% россиян (32% жителей Москвы и Московской области). 27% опрошенных сказали, что не пользуются онлайн-кинотеатрами. Еще 2% не знают об их существовании.

Опрос проводился 19-24 августа среди тысячи человек в возрасте 18-65 лет в городах всех регионов России.