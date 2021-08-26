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Пандемия COVID-19

В Японии приостановили использование вакцины Moderna из-за обнаружения примесей

Партия была произведена в Испании
© AP Photo/Hassene Dridi

ТОКИО, 26 августа. /ТАСС/. Вакцины от коронавируса американской компании Moderna, в составе которых после доставки в Японию обнаружились неизвестные примеси, были произведены на территории Испании. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo.

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Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии объявило о приостановке использования около 1,63 млн вакцин Moderna, а также начало проверку в связи с произошедшим.

Отмечается, что размер частиц примеси составляет несколько миллиметров. Указанные препараты находились в центрах вакцинации в пяти японских префектурах, включая Токио.

В Японии помимо препаратов Moderna применяются вакцины британско-шведской фирмы AstraZeneca и американо-германского консорциума компаний Pfizer и BioNTech. На данный момент в стране первую дозу вакцины получили 68,1 млн человек (53,6% населения), а две дозы - 54,1 (42,6%).

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