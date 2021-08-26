NYT: Facebook создаст комиссию по выработке информационной политики в период выборов

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Компания Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, намерена сформировать собственную консультативную комиссию для определения информационной политики во время выборов. Об этом сообщила в среду газета The New York Times.

По ее сведениям, компания обратилась к академикам и политологам с предложением создать орган, который будет уполномочен принимать некоторые решения по регулированию деятельности соцсети в период выборов в той или иной стране. Комиссия, в частности, сможет формировать позицию в отношении предвыборной рекламы, а также дезинформации.

Отмечается, что Facebook официально объявит о создании нового органа осенью в ходе подготовки к промежуточным выборам 2022 года. Таким образом компания и ее основатель Марк Цукерберг хотят избежать критики, которая обрушилась на них после всеобщих выборов 3 ноября.

Facebook с 27 октября прошлого года ввела запрет на размещение в одноименной соцсети и Instagram рекламы политического характера в целях борьбы с распространением дезинформации и попытками косвенно повлиять на настроения электората перед всеобщими выборами в США. Компания сняла это ограничение только в начале марта. После беспорядков в Вашингтоне 6 января Facebook лишила Дональда Трампа, занимавшего тогда пост президента США, возможности размещать публикации в своих соцсетях. Изначально блокировка должна была продлиться до истечения его полномочий в полдень 20 января, однако впоследствии стала бессрочной. В июне руководство компании приняло решение, что республиканец сможет восстановить свои учетные записи через два года при соблюдении определенных условий.