В ПФР рассказали о порядке получения единовременной денежной выплаты

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Пенсионеры получат единовременную денежную выплату в размере 10 тыс. рублей в сентябре на основании имеющихся у Пенсионного фонда России (ПФР) данных в беззаявительном порядке. Доставка выплаты будет осуществляться также, как и получение пенсии, сообщается на сайте отделения ПФР в Санкт-Петербурге.

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"Единовременная денежная выплата будет осуществлена в сентябре 2021 года Пенсионным фондом в беззаявительном порядке на основании имеющихся у Пенсионного фонда данных <...>. Доставка единовременной денежной выплаты будет осуществляться в том же порядке, в котором производится доставка соответствующих видов пенсий", - говорится в сообщении организации.

В публикации отмечается, что выплата не учитывается при определении права на получение других мер социальной поддержки, и из нее не производятся взыскания по исполнительным документам.

Указом президента России Владимира Путина установлено, что получателями этой социальной поддержки станут пенсионеры, постоянно проживающие на территории РФ и по состоянию на 31 августа 2021 года являющиеся получателями пенсий, выплату которых осуществляет Пенсионный фонд. Если человек получает одновременно две пенсии, одну из которых выплачивает ПФР, то единовременная денежная выплата также будет осуществлена фондом, уточняется на сайте ПФР.

22 августа президент России Владимир Путин предложил дополнительно разово выплатить всем пенсионерам страны, в том числе работающим и военным, по 10 тыс. рублей. В среду президент подписал два указа об этой единовременной выплате.