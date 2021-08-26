Штормовое предупреждение из-за сильных дождей объявили в восьми районах юга Сахалина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 августа. /ТАСС/. В четверг в восьми южных районах на Сахалине синоптики объявили экстренное предупреждение в связи с сильными дождями. Об этом сообщили журналистам в Сахалинском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Днем 26 августа на территории восьми городских округов: Томаринского, Макаровского, Холмского, Долинского, Анивского, Невельского, Корсаковского и города Южно-Сахалинска ожидается сильный дождь (15-29 мм), местами очень сильный дождь (30 мм и более за 12 часов)", - рассказали в управлении.

По данным синоптиков, из-за дождей в ночь на 27 августа на реках ожидаются резкие подъемы уровней воды на 0,5-1,5 метра.

Сейчас в перечисленных районах уже идет дождь. Ветра нет. Температура воздуха в Южно-Сахалинске в утренние часы держится на отметке плюс 18 градусов.